أعلن الأوروجوائي مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمباراة سيمبا التنزاني التى تقام فى تمام الساعة التاسعة من مساء غد، السبت ، فى الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر المدير الفني للأهلي ضم حسام عاشور قائد الفريق ورامي ربيعة بعد فترة طويلة من الغياب وذلك لفقد الفريق الأحمر لـ 18 لاعباً للإصابة وعدم القيد والاستغناء.

وخسر الأهلي جهود رمضان صبحي جناح الفريق الشاب واسلام محارب بسبب الإصابة فيما دخل سعد سمير إلى القائمة على الرغم من اصابته فى مران الأمس بكدمة فى الكاحل أدت إلى تورمه.

ويفقد الأهلي 11 لاعب بسبب الإصابة وهم : رمضان صبحي ، محمد محمود ، إسلام محارب، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي ،علي لطفي ، وليد أزارو ،مروان محسن، محمد نجيب، وليد سليمان، أحمد فتحي.

واستغنى الأهلي عن الثنائي ساليف كوليبالي وميدو جابر المقيدين أفريقيا، ولم يتمكن من قيد باسم علي، أحمد الشيخ وعمرو جمال وصالح جمعة والأنجولي جيرالدو لأسباب مختلفة، ليرتفع عدد الغائين إلى 18 لاعبا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

شريف إكرامي ، محمد الشناوي ، محمد هاني ،سعد سمير ، أيمن أشرف ، رامي ربيعة، علي معلول ، عمرو السولية ، هشام محمد ، حسام عاشور ، كريم نيدفيد ، محمد شريف ، أحمد حمودي ، ناصر ماهر ،محمود وحيد ، حسين الشحات ، جونيور أجايي ، صلاح محسن

كانت هذه تفاصيل خبر 18 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني.. وظهور محمود وحيد وربيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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