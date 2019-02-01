شكرا لقرائتكم سواريز: أود الاستمرار مع برشلونة.. ولكن لا أستبعد رحيلي عن كتالونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مهاجم برشلونة، لويس سواريز، أنه يتمنى الاستمرار في صفوف البارسا، إلا أنه لم يستبعد الرحيل في يوم من الايام إذا احتاج النادي أو هو لهذا الأمر.

وقال سواريز لاعب برشلونة في تصريحات مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مازال عقدي سارياً لعدة سنوات، وأنا سعيد للغاية هنا وأود الاستمرار في هذا النادي، ولكن لا أحد يعلم، فقد تأتي اللحظة التي يحتاج فيها النادي للتغيير أو أنا نفسي احتاج ذلك، ولكن إذا اعتمد الأمر علي، فأنا أريد البقاء للكثير من السنوات لأنني سعيد هنا وأسرتي كذلك".

وحول تصريحاته التي قال فيها إنه يتفهم قيام برشلونة بالبحث عن رأس حربة جديد صرح سواريز: "تصريحاتي واقعية بالنسبة للاعب يعد من الصفوة منذ سنوات عديدة، ويجب أن يفهم أن نهاية مسيرته ستأتي في لحظة ما أو أن النادي يبحث عن رأس حربة شاب".

وتابع مهاجم برشلونة "سيتم الترحيب به لأنه سيتعلم وسأحاول مساعدته لأن اللعب في مركز رأس حربة في برشلونة ليس أمراً سهلاً، عليك أن تعتاد على الضغط يوما بعد يوم".

وأضاف "بكل التاريخ الذي أحظى به عندما تمر مباراتان، ولا أسجل يقولون إنه يجب أن يتم تغييري، لذا يجب التعايش مع هذا والاستعداد جيداً، أنا مشجع للنادي وسأحاول المساعدة، برشلونة منحني الكثير من الأشياء، وسأكون سعيداً إذا تمكنت من مساعدته".