القائمة المفتوحة الخيار الأقرب للتنفيذ في الموسم الجديد

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جدة - عمرو شويل تتجه النية داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة ، لجعل القيد فى الموسم المقبل 2019 – 2020 ، مفتوح للأندية بدلاً من التقيد بعدد معين.
ويهدف مجلس الجبلاية إلى تطبيق القائمة المفتوحة فى الموسم المقبل بسبب وجود أكثر من بطولة سيشارك بها الأندية مثل الدورى والبطولة الأفريقية و العربية وكأس مصر و السوبر المصري .
من المقرر أن يتم وضع جدول للدورى الجديد من بداية الموسم حتى نهايته على أن لا يتم تأجيل أى مباراة لأى فريق يشارك فى أكثر من بطولة.
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