شكرا لقرائتكم سولشاير ينصح مارسيال بالسير على خطى كريستيانو رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أولى جونار سولشاير المدرب المؤقت لنادى مانشستر يونايتد اليوم الجمعة إن مهاجمه انطونى مارسيال يمكنه تسجيل أكثر من 20 هدفا فى الموسم ويجب أن يطور مسيرته مثلما فعل كريستيانو رونالدو.

وسجل مارسيال، الذى جدد عقده مع مانشستر يونايتد امس الخميس حتى 2024، عشرة أهداف فى كافة المسابقات هذا الموسم حتى الآن وهو رقم أقل بسبعة أهداف عن أفضل مواسمه على الإطلاق حينما سجل 17 هدفا فى موسمه الأول فى "أولد ترافورد" 2015-2016.

وأجاب سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على سؤال بشأن إمكانية تسجيل مارسيال أكثر من 20 هدفا فى الموسم قائلا "يمكنه تحقيق ذلك، يمتلك مهارة رائعة فى إنهاء ألفرص فى الشباك لكنه بحاجة للمزيد من ألفرص خلال المباريات، دائما ما أقول له إنه يحتاج لقراءة وتوقع ألفرصة".

وقال المدرب النرويجى إن مارسيال يجب أن يحتذى برونالدو الذى سجل 42 هدفا فى كافة المسابقات فى موسمه قبل الأخير فى "أولد ترافورد" ليحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم عام 2008.

وأضاف سولشاير مدرب مانشستر يونايتد "كيفية تطوير مسيرة أى لاعب قرار يرجع للاعب ذاته، نحن نتحدث عن مسيرة كريستيانو وما فعله وكيف وصل لما فيه الآن".

وأكد سولشاير أن بول بوجبا، الذى تعرض لكدمة خلال تعادل مانشستر يونايتد 2-2 مع بيرنلى يوم الثلاثاء الماضي، بات جاهزا لمواجهة ليستر سيتى على ملعبه فى الدورى بعد غد الأحد بينما قد يعود مارسيال للتشكيلة بعد غيابه عن المباراة الماضية