شكرا لقرائتكم ربيعة ووحيد في قائمة الأهلي ضد سيمبا.. واستبعاد رمضان وياسر وحمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي 18 لاعباً ، هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن اشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور وهشام محمد، وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وأحمد حمودي ومحمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن وجونيور أجاي.

وضمت القائمة ، الثنائي ، رامي ربيعة ومحمود وحيد الذى تم قيدهما أفريقياً خلال الساعات الماضية ورغم معاناته من آلام في الكاحل أمس الأول إلا أن الجهاز الفني قرر ضم سعد سمير لقائمة المباراة.

ويغيب رمضان صبحي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي لعدم اكتمال شفائهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخرا ومعهم باقي المصابين الغائبين منذ فترة.