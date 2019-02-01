شكرا لقرائتكم المعز يتقدم لقطر علي اليابان في نهائي أمم آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل المعز علي هدف منتخب قطر الاول ضد اليابان بالمباراة التي تجمعهما حالياً بملعب "مدينة زايد الرياضية" في نهائي بطولة كأس اسيا المقامة بدولة الإمارات في الدقيقة 12 لتصبح النتيجة 1 – 0 لصالح قطر.

وصعد منتخب اليابان لنهائى كأس آسيا بعد الفوز على إيران بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الدور نصف النهائى، فيما تغلب منتخب قطر على الإمارات برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما بملعب "محمد بن زايد" فى مفاجأة من العيار الثقيل.

منتخب اليابان يخوض النهائى الخامس فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس آسيا وسبق وتوج باللقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، وتمكن من تحقيق 6 انتصارات طوال مشواره في النسخة الحالية من المسابقة.

أما منتخب قطر الذي حقق 6 إنتصارات أيضاً طوال مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس اسيا فيخوض المباراة النهائية للمرة الاولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة القارية.