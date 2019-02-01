شكرا لقرائتكم أبوظبي تستضيف كلاسيكو المغرب بين الرجاء والوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع مجلس أبوظبي الرياضي، يوم الجمعة، عقد استضافة مباراة كلاسيكو المغرب بين فريقي الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي المغربيين في 23 مارس المقبل تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وقع اتفاقية الاستضافة عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وجواد زياد رئيس نادي الرجاء، وسعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي.

وسبق توقيع اتفاقية الاستضافة التوقيع على اتفاقية تعاون بين الاتحادين الإماراتي والمغربي لتبادل الخبرات واللاعبين والعمل سويا على تطوير مستوى اللعبة في البلدين.

كما تضمن الاتفاق بين الجانبين إقامة مباراة السوبر الإماراتي المغربي في فترة لاحقة بين بطلي الدوري في البلدين هذا الموسم، وتم الاتفاق على إقامة المباراة في 23 مارس المقبل باستاد محمد بن زايد في أبوظبي.