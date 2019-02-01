ماركيز يعود للتمارين بعد تعافية من عملية جراحية

اسماء السيد - أعلن فريق هوندا الجمعة أن بطل العالم للدراجات النارية الاسباني مارك ماركيز عاد لمزاولة التمارين ضمن برنامج استعادة لياقته البدنية بعد خضوعه لعملية جراحية في كتفه في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وخضع الدراج الكاتالوني لعملية جراحية في الكتف الايسر بعدما تسبب بخلعه مرات عدة الموسم الماضي إثر سقطاته المتكررة. وسيكون بامكان ماركيز أن يخوض التجارب التي تسبق انطلاق الموسم، والتي تقام في سيبانغ بماليزيا بين 6 و8 شباط/فبراير الحالي.

وخضع ماركيز للتمارين على متن دراجة نارية على حلبة تبعد مسافة قصيرة عن منزله في ألكاراس في إسبانيا.

وتحدث ماركيز عن تجربته ببيان نشره فريقه "حصل ما كنت أتوقعه. الضغط القويّ خلال الدوس على المكابح، خصوصا عند المنعطفات على الجهة اليسرى حيث يتوجب عليّ أن أحني كتفي، سبب لي مشكلة. لهذا السبب علينا أن نتابع العمل، وأن نكون صبورين في ماليزيا لكي نصل إلى أعلى جهوزية في آذار/مارس".

وأردف قائلا "احتجت لذلك. لمست الارض بكتفي. الدراجون عامة يحتاجون إلى ذهن صاف"، وتابع "على الاقل خلال سفري الى ماليزيا في رحلة تستغرق 14 ساعة، سأفكر أني صعدت الى دراجة، واستخدمت المكابح وشعرت بمقبض القيادة. قمنا ببضع لفات ساعدتنا لنعرف ماهية الامور".

وتوج الدراج لاسباني بطلا للعالم 7 مرات، منها 5 مرات في بطولة العالم للموتو جي عامي 2013 و2014 ومن ثم بين عامي 2016 و2018. وسيجاور إبن الـ 26 عاما هذا العام مع هوندا مواطنه خورخي لورنزو (31 عاما) الذي أحرز خمسة ألقاب عالمية ثلاثة منها في الفئة الكبرى أعوام 2010 و2012 و2015.

ونجح هذا الثنائي في الهيمنة على جميع الالقاب موتو جي بي في السنوات السبع الاخيرة. وفيما يدافع ماركيز عن ألوان هوندا منذ عام 2013، يصل لورنزو الى الحظيرة اليابانية هذا العام قادما من دوكاتي.