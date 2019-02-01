شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو حسن مديرا لشئون اللاعبين فى بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة بتروجت تعيين عمرو حسن قائد الفريق المعتزل بداية الموسم الحالى مديرا لشئون اللاعبين فى الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة محمد عودة . كان حمادة أنور مدير الكرة السابق قد اعتذر عن استكمال مهام عمله عقب رحيل مؤمن سليمان المدير الفنى السابق . ويحتل بتروجت المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 15 نقطة ويستعد لمواجهة دجلة بالدورى الثلاثاء المقبل .



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