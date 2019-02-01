الزمالك يتحرك من فندق الإقامة فى نيروبى لخوض مرانه الأول استعدادا لجورماهيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرك لاعبو فريق الكرة بنادى الزمالك إلى ملعب التدريب لخوض المران الأول للفريق بالعاصمة الكينية نيروبى استعدادا لخوض لقاء جوماهيا الكينيى فى بداية مشوار الأبيض بدور المجموعات بالكونفدرالية. ويلتقى الزمالك مع جورماهيا فى الثالثة عصر الأحد ضمن منافسات المجموعة الرابعة التى تضمن حسين داى الجزائرى وبترو أتليتكو الأنجولى جورماهيا والزمالك. وكانت بعثة الزمالك قد وصلت نيروبى فجر اليوم بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات.

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