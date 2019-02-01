شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوافق على انطلاق مسابقة لاختيار نموذج محاكاة برلمان الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على انطلاق مسابقة برلمانية لبرلمان الطلائع لاختيار أفضل نموذج محاكاة على مستوى الجمهورية تحت عنوان حلمنا مستقبل بلدنا.

وتعتبر المسابقة تجربة فريدة تهدف إلى إحداث حراك تنافسى برلمانى بين أعضاء برلمان الطلائع فى جميع المحافظات، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المشاركين من برلمان الطلائع بجميع المحافظات أطلقت الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب برنامجا تدريبيا للمشاركين فى جميع المحافظات من خلال خبراء من الأمانة العامة بمجلس النواب ومدربى وزارة الشباب والرياضة من الكوادر الشبابية الذين لديهم خبرات فى نشاط البرلمان، حيث نفذ البرنامج خلال شهر يناير بمحافظات القليوبية والمنيا والدقهلية والقاهرة والجيزة والبحيرة، وجارى استكمال باقى التدريب فى باقى المحافظات وسيتم التحكيم على مرحلتين على المستوى الإقليمى بالمدينة الشبابية برأس البر.

يتم التحكيم من خلال خبراء برلمانيون بالأمانة العامة بمجلس النواب، يبدأ اعتبارا من 21 فبراير 2019 حتى 10 مارس 2019 لتصعيد أفضل 6 نماذج محاكاة تمثل قطاعات القاهرة الكبرى /غرب الدلتا / شرق الدلتا / شمال الصعيد /جنوب الصعيد /مدن القناة وسيناء.

وتبدأ المرحلة الثانية من التحكيم لتصعيد أفضل نموذج على مستوى الجمهورية يتم اختيارك من خلال تبارى 6 نماذج الفائزة على مستوى القطاعات الفائزة اعتبارا من 3 أبريل حتى 8 أبريل بمركز التعليم المدنى ويختتم بتنفيذ جلسة محاكاة ختامية بمجلس النواب بحضور الدكتور أشرف صبحى والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حيث يتم تكريم أفضل نموذج وتسليم درع افضل نموذج للنموذج الفائز بحضور ممثلين من جميع المحافظات كما يكرم أفضل من حاكى دور( رئيس المجلس وأمين سر/وزير ) .

ومن المؤكد أن المسابقة ستتناول العديد من القضايا المجتمعية والتى يتم عرضها باستخدام ادوات الرقابه البرلمانية، كما أكدت أن المسابقة ستنظم سنويا إيمانا من وزارة الشباب والرياضة أن نشء اليوم هم قادة المستقبل.