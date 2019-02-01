شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم ربيعة ومحمود وحيد لقائمة مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزانى المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي 18 لاعباً ، هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن اشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور وهشام محمد، وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وأحمد حمودى ومحمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن وجونيور أجاى.

وضمت القائمة الثنائى رامى ربيعة ومحمود وحيد الذى تم قيده أفريقياً خلال الساعات الماضية، ورغم معاناته من آلام فى الكاحل أمس الأول إلا أن الجهاز الفنى قرر ضم سعد سمير لقائمة المباراة.