موعد نهائي كأس آسيا بين قطر واليابان اليوم.. والقناة المفتوحة الناقلة وترددها

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة العربية على موعد مع مباراة نارية، في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، بين قطر واليابان، بملعب "مدينة زايد الرياضية"، في نهائي كأس أمم آسيا 2019.

تصدرت قطر مجموعتها في الدور الأول، وفي دور الـ16 واجهت منتخب العراق وانتصرت عليه بهدفٍ نظيف، ثم أطاحت بكوريا الجنوبية في ربع النهائي بهدفٍ نظيفٍ، ووصلت للنهائي بعد هزيمة الإمارات برباعية.

أما منتخب اليابان صعد لنهائى كأس أسيا بعد الفوز على إيران بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

القنوات الناقلة:

تنقل المباراة على قناة beIN SPORTS المفتوحة.

تردد beIN SPORTS المفتوحة:

النايل سات بتردد 11054 أفقي h بمعامل ترميز 27500

سهيل سات بتردد 11547 عامودي v بمعامل ترميز 27500

بالإضافة إلى القنوات المشفرة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR