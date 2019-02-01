نهائي كأس آسيا.. قطر 1-0 اليابان.. المعز يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد الفرماوي: زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا التغطية الخاصة بمباراة نهائي بطولة كأس آسيا 2019 التي تجمع المنتخبين القطري والياباني. ويبدأ المنتخب القطري بتشكيل مكون من: سعد الشيب وبيدرو ميجيل وعبد الكريم حسن وطارق سليمان وأحمد فتحي وحسن الهيدوس وأكرم عفيف وبسام الراوي وبوعلام خوخي والمعز علي وعاصم ماديبو. بينما يخوض المنتخب الياباني المباراة بتشكيل مكون من: شويتسي جوندا، ويوتو ناجاتومو، وجاكو شيباساكي، وجينكي هاراجوتشي، وتاكومي مينامينو، ويويا أوساكو، وتاكيهيرو تومياسو، وتسوكاسا شيوتاني، وهيروكي ساكاي، وريتسو داون، ومايا يوشيدا. وانتظروا ملخصا للشوط الأول فور نهايته.

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