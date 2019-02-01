بيراميدز يرد: الأهلي بمن حضر.. فلا داعي للخوف من الإجهاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

علق نادي بيراميدز على الخطاب الذي أرسله الأهلي لاتحاد الكرة، وأعلن فيه رفضه التام المساس بجدول الدوري.

وقال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم بيراميدز "مفهوم جدا دفاع الأهلي عن جدول "عامر" بالصدف السعيدة التي جنبته أي مواجهات صعبة في أوقات التعثر".

وأضاف في بيان "الأهلي هو أكثر ناد في تاريخ الدوري المصري تأجلت لأجله مباريات معلنة الموعد وتعدلت لأجله جداول كانت معتمدة وقتها للدوري، لكن يبدو أن نظرة الأهلي - لسبب ما - اختلفت".

وواصل عفيفي عبر حسابه على موقع فيس بوك "تأكيد الأهلي رفضه خوض أي لقاء في أي موعد سيتم تعديله قد يُغضِب بشدة المستاؤون دائما من هذه النبرة والمنادون دائمًا بالهدوء إن كان الهدوء هو فعلا ما يعنيهم كما أظن".

وختم "ما تمت المطالبة به هو تغيير المنافسين لضمان المتبقي مما يسمى بتكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات بالتالي لن يؤثر ذلك على المسافات الزمنية بين المباريات، بالتالي لا داعي للخوف من مزيد من الإجهاد".

وختم "أظن كما يظن الجميع أن الأهلي مستعد دائما لأي منافس لأنه - كما نعرف جميعًا - بمن حضر".