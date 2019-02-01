إلغاء الدوري؟ .. سموحة توقع .. الزمالك رحب .. واتحاد الكرة يهدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تصاعدت أزمة مؤجلات الدوري الممتاز بعد أن تدخل الأهلي أمام تحالف (بيراميدز - الزمالك ) وأصدر بيان يهدد فيه اتحاد الكرة من المساس بجدول الدوري قد يعصف بالدوري العام هذا الموسم.

وترجع أزمة تضارب جدول بطولة الدوري الممتاز إلى أجندة بطولات أفريقيا للأندية والمنتخبات بالإضافة إلى إشتراك 4 أندية مصرية بالبطولة العربية وهو ما أدي إلى مؤجلات بالجملة.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى تصريح سابق لمصراوي : "الاتحاد الإفريقي قام بتعديلات جديدة من حيث المواعيد في البطولات الإفريقية سواء في بطولة دوري الأبطال أو الكونفدرالية".

وأضاف :"التعديلات جاءت مفأجاة في البطولتين من خلال إقامة 16 مباراة خلال ستة أشهر بدلاً من 10 أشهر".

وأكمل :"الكاف صعّب الأمور علينا لأنه قام بتعديلات خلال الفترة الانتقالة في نفس الموسم الذي ستقام فيه بطولة كأس الأمم الإفريقية بجانب مباريات للمنتخب في تصفيات إفريقيا والبطولة العربية التي يشارك فيها أربعة أندية مصرية".

وكشف رئيس لجنة المسابقات :" طالبت عامر حسين بانسحاب الأهلي والاسماعيلي والزمالك والمصري من بطولات أفريقيا من أجل إقامة بطولة الدوري العام وأخبرتهم أم فى حالة الرفض سيعني عدم خوضهم أي مباراة خلال شهر مارس ومايو بسبب استعدادات المنتخب على أن نستأنف المسابقة في يوليو وأغسطس بعد الانتهاء من البطولة الإفريقية".

محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة كان أول من توقع الغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب الأرتباطات القارية للأندية والمنتخبات .

وقال عامر فى نوفمبر الماضى "توقعت من البداية فكرة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم بسبب كثرة المؤجلات".

استمرار أزمة المؤجلات بالتزامن مع حصول مصر على حق تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا فى يناير الماضى بعد سحبها من الكاميرون أعاد نغمة الألغاء بقوة.

ورد نادي الزمالك متصدر الدوري على هذه الأنباء "لا نمانع إلغاء الدوري، مصر أهم من الدوري ومن الزمالك".

اتحاد الكرة قطع هذه التقارير وأكد على استكمال بطولة الدوري بعد الحصول على تنظيم البطولة مؤكداً أن قد يضطر لاستمرار المسابقة لشهر أغسطس المقبل.

وقال هاني أبو ريدة فى تصريحات لقناة "أون سبورت" فى الشهر الماضي: تنظيم بطولة أفريقيا لن يؤثر على استكمال الدوري.

وتابع " لابد من استكمال بطولة الدوري وكنا نعلم أنه سيستمر بعد بطولة أفريقيا بغض النظر عن استضافتنا للبطولة".

وأنهى " لا نية فى الغاء الدوري".

وأكمل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى وجود رئيس الاتحاد " تقدمت باستقالتي ورفضها أبو ريدة".

وأضاف " اتفقنا مع مسئولي الأندية على استكمال بطولة الدوري وكانوا على علم بالصعوبات التى تواجه المسابقة هذا الموسم".

وبعد أيام من التأكيد على استكمال المسابقة أشعل تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز أزمة المؤجلات وتضامن معه رئيس نادي الزمالك .

وهاجم آل الشيخ اتحاد الكرة خلال ثلاث رسائل غاضبة عبر ثلاث منصات مختلفة الثلاثاء الماضي، بدأت على حساباته الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي، ثم تواصلت من خلال بيان رسمي لنادي رسمي واتبعها بمداخلة هاتفية بقناة صدي البلد قبل أن يرد على نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد شوبير .

وبعد دقائق من انطلاق مباراة مصر المقاصة الزمالك الثلاثاء الماضي هاجم آل الشيخ اتحاد الكرة بضراوة بسبب جدول الدوري وعدم اقامة مباراة الأهلي والزمالك متهماً لجنة المسابقات بتفصيل الجدول وفق جاهزية النادي الأحمر.

واضاف آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": من المفترض ان ينهي كل فريق مبارايته المؤجلة من الدور الاول قبل بدء في الدور الثاني ، ليه ى بتنتظرو لما تنتهي اصابات الفريق الثاني وتتاكدو من جهازيته وتحددو الموعد ؟.

وواصل "أطلب من أخي الأستاذ هاني أبو ريدة التدخل السريع ومعالجة هذا الخلل الحاصل في الجدولة".

وسخر " اعملو لينا كاسين ودوريين واحد يلعب فيه ال١٧ فريق وواحد ادوه الي في بالكم وريحونا".

وعقب دقائق من تصريحات تركي أصدر نادي بيراميدز بياناً رسمياً أكد خلاله التصعيد إلى الاتحادين الأفريقي والدولي لشكوى اتحاد الكرة في حالة عدم إلتزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال بيراميدز خلال البيان الذى أعاد نشره تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": إدارة بيراميدز تعلن إتباعها الطرق الشرعية لحفظ حقوق الفريق الأول لكرة القدم باللجؤ إلي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم لشكوى اتحاد الكرة في حالة عدم إلتزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإنهاء جميع مباريات الدور الأول ل لجميع الفرق في الدوري".

وشدد النادي على أنه لن يترك حقه بضرورة إصدار الاتحاد جدول محدد معلوم الملامح أسوة بما يحدث في دوريات دول العالم إلا بعد وكذلك الإعلان بشكل واضح عن مباريات دور الستة عشر بكأس مصر.

وواصل آل الشيخ هجومه عبر على اتحاد الكرة مساء الثلاثاء الماضى عبر قناة "صدي البلد" قائلاً : لن يلعب بيراميدز مباراة الأهلي قبل أن يلعب الأخير مباراته المؤجلة مع الزمالك.

وتسائل "هل لأن عدد المصابين فى الأهلي وصل إلى 11 لاعب تم تأجيل مباراتنا فى الكأس؟".

ووجه رسالة " الأهلي طالب بحكام أجانب لمباراتهم عني، أتمني أن يعمم هذا الطلب على جميع مبارياته وسأتحمل تكاليف استقدام الحكام الأجانب لأضمن النزاهة".

وأكمل آل الشيخ " نواجه اتحاد كرة قدم غريب ، ومنظومة إعلامية غريبة تتعامل مع بيراميدز وكأنه غريب ".

وأنهي " افعلوا شيء يدل على مصداقيتكم".

وتدخل رئيس نادي الزمالك على الخط متضامناً مع بيراميدز بعد أن كان يرحب بالغاء الدوري عقب حصول مصر على حق تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 .

وأعلن رئيس نادي الزمالك تضامنه مع تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز قائلاً : بعد مباراة الزمالك والنجوم، سيكون طلبنا واضح.. أن يلعب الأهلي كل مبارياته المؤجلة في الدوري وكأس مصر، وإلا ستكون فوضى.

وتابع: "هناك كيل بمكيالين ولماذا لا يلعب الأهلي مبارياته في الدور الأول رغم وصولنا للدور الثاني من الدوري؟ الأهلي يخوض مباراة بيراميدز بالكأس ويواجهنا ويلعب كل مبارياته، كفى هراء من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات."

وأضاف: "لن نلعب بعد مباراة النجوم أي لقاء قبل أن يخوض الأهلي مؤجلاته."

وتحرك اتحاد الكرة عبر ثلاثة اتجهات للرد ، الأول ،بياناً رسمياً ثم تصريحات أحمد مجاهد ومصدر ليلا كورة.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رد فيه على طلب نادي بيراميدز الذي تضامن معه نادي الزمالك بشأن ضرورة خوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة قبل أن يتم استئناف المسابقة نشره صباح الاربعاء الماضى .

وأشار الاتحاد المصري إلى أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، موضحاً أن البطولة تمر بظروف استثنائية نظراً لتغيير موعد بطولات الاتحاد الإفريقي والمشاركة في البطولات العربية من الأندية المصرية.

ورد مصدر لـ"الخليج 365 " من لجنة المسابقات على مطالبات بيراميدز والزمالك بأنه لا توجد مساحة كافية لذلك، وفي حالة صدور قرار من اتحاد الكرة بتنفيذ المطالب سيؤثر ذلك على الأندية الأخيرة بمزيد من المؤجلات.

وقال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري، والمتحدث الرسمي لمجلس الجبلاية الأربعاء الماضى ، إن أعضاء مجلسه أصبحوا متهمين بثلاثة أشياء خلال الآونة الأخيرة وهيّ الخوف من رئيس الزمالك ومجاملة الأهلي وبيراميدز من حيث القيد.

مجاهد أضاف خلال تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" الأربعاء :"الفترة الماضية اتحاد الكرة كان يتعرض للهجوم بسبب الأهلي والزمالك والآن أصبح بوجود بيراميدز نتعرض للهجوم بسبب الثلاثي".

وعن طلب إدارة بيراميدز بضرورة خوض جميع الأندية مبارياتها المؤجلة، رد مجاهد :"قبل بداية الموسم جلسنا مع جميع الأندية، وأكدنا أن هذه النسخة ستكون صعبة على الجميع".

وواصل :"مسؤول اقترح بأن تقام الدوري على مجموعتين إلا أننا رفضنا هذا الاقتراح لأننا لا نرغب للعودة للخلف، ولهذا أطالب جميع الأندية في التفكير بالمصلحة العامة".

وأنهى :"اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة مع جميع الأندية، ولابد أن نعترف أن هذه النسخة من بطولة الدوري ليس الأمثل لكننا يجب أن نعترف أننا نتعرض لضغوطات من حيث تنظيم وإقامة المباريات".

وقال مصدر أخر باتحاد الكرة، إن عددا من أعضاء مجلس الإدارة، ناقشوا البيان الصادر عن بيراميدز مؤخرا، بشأن جدولة مسابقة الدوري.

وأشار المصدر لمراسل الخليج 365 إلى أن تنفيذ مطالب بيراميدز التي تضامن معها الزمالك، يعني تأجيل بعض المباريات، وعدم إمكانية إنهاء الدوري قبل ديسمبر المقبل وهو يعني إمكانية إلغاء المسابقة".

وعاد الأزمة للاشتعال مرة أخري صباح الخميس عقب تصريحات أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، رداً على مطالب بيراميدز والزمالك.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عن تأجيل بعض مباريات بطولة الدوري "مش كل واحد قاعد في التكييف، يقوم ضاربلك بيانين" موجها انتقادات لمطالب مالك نادي بيراميدز .

عقب تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": قائلا "الأخ أحمد شوبير.. تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد أو بصفتك مذيع رياضي أو بصفتك لاعب سابق في النادي الأهلي ووالد لاعب حالي في النادي الأهلي".

وأنهى "عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ لما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش، احنا نلعب في دوري بلد محترم".

وصعد بيراميدز من الأزمة وأرسل خطابًا رسميًا للاتحاد الإفريقي يتظلم فيه من عدم إقامة المباريات المؤجلة لكل من الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز، وهو ما يعتبره أمر مُخل بالمنافسة بين كافة الأطراف متهماً شوبير بإصدار تصريحات عنصرية ضد النادي ومالكه.

وأعلن آل الشيخ عدم أداء أى مباراة فى حالة عدم تنفيذ مطلبة وهو ما فعله رئيس الزمالك الذى أكد أنه لن بعد مباراة نجوم المستقبل .

ورد الأهلي فى بيان رسمي وحذر اتحاد الكرة من المساس بجدول مبارياته في بطولة الدوري مشدداً أنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس القادم، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي سيتم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.