انتظم سعد سمير، وحمدي فتحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان حمدي فتحي قد أدى برنامجا بدنيا وفنيا خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، فيما اشتكى سعد سمير من كدمة في أنكل القدم غاب بسببها عن المران الجماعي للفريق أمس.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني والمحدد لها التاسعة مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ثنائي الأهلي يتخلصان من الإصابة قبل ساعات من لقاء سيمبا التنزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.