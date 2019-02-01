الإصابة تحرم الأهلي من 10 لاعبين أمام سيمبا

الأهلي كتب – محمد اللاهوني: تسببت الإصابة في غياب 10 لاعبين عن صفوف الأهلي قبل لقائه المرتقب أمام سيمبا التنزاني غدًا السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي القائمة التي تسافر للإسكندرية لخوض مباراة سيمبا على ملعب برج العرب بالإسكندرية. الفني للأهلي القائمة التي تسافر للإسكندرية لخوض مباراة سيمبا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

خرج من القائمة 10 لاعبين مقيدين في القائمة التي تخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا كلهم للإصابة وهم الحارس علي لطفي ومحمد نجيب وأحمد فتحي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان والمغربي وليد أزارو ومروان محسن وإسلام محارب ورمضان صبحي.

يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط.

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