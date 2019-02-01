نص خطاب الأهلي المرسل لاتحاد الكرة

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة صباح اليوم يخطره بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل، وأنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس القادم، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

وجاء نص خطاب الأهلي كالتالي:-

النادي الأهلي التزم الصمت كثيرًا حيال ماتردد من كلام

يتنافى تمامًا مع احترام جدول الدوري المعلن من قبل اتحادكم الموقر حرصًا منا على نجاح المسابقة التي نراها الاستعداد الأمثل لعناصر منتخبنا الوطني قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية والتي ستقام في مصر شهر يونيو المقبل.. في نفس الوقت تحمل النادي الأهلي الضريبة الأكبر وخسر جهود العديد من لاعبيه للإصابة في وقت قصير بسبب ضغط المباريات التي تم تأجيلها في السابق لمهمة وطنية يتشرف بها النادي دومًا وهي تمثيلالكرة المصرية في أكبر بطولة قارية.

ومع هذا لم يطلب الأهلي استثناءً في مواعيد جدول المسابقة أو راحة لالتقاط الأنفاس، ولكن إزاء الأصوات التي تعالت مؤخرًا في محاولة للضغط من أجل تغيير مواعيد بعض المباريات التي يكون الأهلي طرفًا فيها. كان لزامًا أن نبلغكم بقرارنا الواضح أن النادي الأهلي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بالمواعيد المعلنة من جانبكم لمبارياته وإقامتها مع نفس الأطراف دون تعديل.

وحال تأجيل أية مباراة للأهلي من جانبكم من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى يوم 30 مارس القادم لأسباب لا تخصنا. فإننا نعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي يتم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة المعلن وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.