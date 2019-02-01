بعثة الزمالك تُشيد بجهود مدير فندق الإقامة بكينيا

الزمالك كتب - مصطفى جويلي أشاد مسئولو بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالجهد الكبير الذي يبذله المصري عمرو هارون مدير فندق الذي تقيم به البعثة في كينيا. به البعثة في كينيا. حيث يقوم هارون بتوفير كل المطالب للبعثة من أجل تهيئة الأجواء تماما لخوض الفريق مباراته أمام جورماهيا الكيني بعد غدٍ الأحد. وكانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة جورماهيا فى دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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