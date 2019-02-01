قال أحمد عفيفى المتحدث الرسمى لنادى بيراميدز إنه يتفهم جيدا دفاع النادى الأهلى عن جدول " عامر " رئيس لجنة المسابقات بسبب الصدف السعيدة التى جنبته أى مواجهات صعبة فى أوقات تعثر الفريق الأحمر ومعاناته من غيابات كثيرة بداعى الإصابة تارة ولانخفاض المستوى الفنى تارة أخرى .
وشدد المتحدث الرسمى لنادى بيراميدز على أن الأهلى هو أكثر نادفي تاريخ الدوري المصري تأجلت لأجله مباريات معلنة الموعد وتعدلت لأجله جداول كانت معتمدة وقتها للدوري، و لكن يبدو أن نظرة الأهلي - لسبب ما - اختلفت .
وأشار أحمد عفيفى الى أن تأكيد الأهلي رفضه خوض أي لقاء في أي موعد سيتم تعديله قد يُغضِب بشدة
وقال عفيفى : ما تمت المطالبة به هو تغيير المنافسين لضمان المتبقي من ما يسمى بتكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات بالتالي لن يؤثر ذلك على المسافات الزمنية بين المباريات و بالتالي لا داعي للخوف من مزيد الإجهاد، وأظن كما يظن الجميع أن الأهلي مستعد دائما لأي منافس لأنه - كما نعرف جميعًا - بمن حضر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من بيراميدز على خطاب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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