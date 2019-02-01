علي المعز كتب- محمد معتز صلاح الدين: أعلن فيلكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر عن تشكيل الفريق الأساسي أمام اليابان، والذي سيقام على ملعب مدينة زايد الرياضية، بنهائي كأس أمم آسيا، المقامة بالإمارات. المقامة بالإمارات. ويعتمد منتخب العنابي على أبرز نجومه المعز علي وأكرم عفيف، والهيدوس، وباسم الراوي. وجاء تشكيل الفريق لمباراة النهائي كالتالي: في حراسة المرمى: سعد الشيب في الدفاع: بيدرو ميجيل، عاصم ماديبو، بوعلام خوخي، طارق سلمان، عبد الكريم حسن في خط الوسط: حسن الهيدوس، أحمد فتحي، بسام الراوي في الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي

كانت هذه تفاصيل خبر المعز علي يقود هجوم قطر أمام اليابان بنهائي كأس آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.