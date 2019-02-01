كلاسيكو ناري بين برشلونة وريال مدريد في كأس أسبانيا

أسفرت قرعة كأس ملك أسبانيا، الذي أقيمت ظهر اليوم، الجمعة، عن مواجهات دور نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.
ووقع نادي ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو منتظر جديد بدور نصف نهائي الكأس، بينما سيواجه فالنسيا نظيره ريال بيتيس.
وستكون مباراة الذهاب بين عملاقي أسبانيا، يوم 6 فبراير من الشهر الجاري على ملعب كامب نو، على أن تكون مباراة الإياب يوم 27 فبراير في سناتياجو برنابيو.
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