اونلاين | بث حي .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

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بث حي .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

موعد مباراة قطر واليابان، يستعد منتخب قطر لملاقاة نظيره منتخب اليابان في يوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

بث حي .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب قطر وأيضاً عشاق منتخب اليابان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة قطر واليابان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة قطر واليابان.

بث حي .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة قطر واليابان، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من قطر واليابان في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

بث حي .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

موعد مباراة قطر واليابان

موعد مباراة قطر واليابان، يستعد منتخب قطر لملاقاة نظيره منتخب اليابان في يوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

بث حي .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

وتنطلق مباراة قطر واليابان تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

بث حي .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

موعد مباراة قطر واليابان والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة قطر واليابان، سوف تكون مباراة قطر واليابان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة قطر واليابان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

بث حي .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة قطر واليابان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة قطر واليابان منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

بث حي .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

آخر تحضيرات قطر واليابان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة قطر واليابان، يدخل منتخب قطر غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره منتخب اليابان في نهائي مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

بث حي .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

ولا شك أن منتخب قطر سوف يخوض المباراة النهائية بدون أي ضغوطات على الإطلاق بعكس نظيره منتخب اليابان، وخاصة وأن منتخب قطر لم يكن مرشحاً حتى لكي يصل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة وليس إلى المباراة النهائية مثلما فعل.

بث حي .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

ولكن وفي الوقت ذاته سوف يكون منتخب قطر مطالباً بضرورة تقديم نفس الأداء المثالي الذي قدمه طوال مشواره في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، علماً بأن منتخب قطر فعل ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

بث حي .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة قطرية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب اليابان على النحو التالي:

بث حي .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: هشام الراوي / خوخي بوعلام / طارق سلمان.

خط الوسط: رو رو / عاصم ماديبو / عبد المجيد حاتم / حسن الهيدوس / عبد الكريم حسن.

خط الهجوم: أكرم عفيف / المعز علي.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً نوعاً ما بالنسبة إلى منتخب اليابان قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب قطر في نهائي مسابقة كأس أمم آسيا، ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب الساموراي يسعى إلى الظفر بخامس ألقابه في تاريخ المسابقة من أجل تأكيد زعامته لقارة آسيا بأكملها.

وعلى الرغم من صعوبة المباراة النهائية كثيراً، إلا أن منتخب اليابان يُدرك جيداً أنه سوف يكون المرشح الأقوى من أجل التتويج بلقب كأس أمم آسيا، وخاصة في ظل التنظيم الذي يتسم به منتخب اليابان على مدار السنوات الماضية، مما جعله أحد أعرق المنتخبات في قارة آسيا على مر التاريخ بأكمله.

بث حي .. مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

ولعل ما يؤكد أيضاً على قوة المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بين منتخب قطر وبين نظيره منتخب اليابان، أن كلاً منهما لم يعرف سوى طعم الفوز فقط لا غير طوال مشواره في المسابقة.