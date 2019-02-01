رياضة | 3 كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في شهر واحد (تعرف عليهم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في شهر واحد (تعرف عليهم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أحداث نارية، أصوات صاخبة، أهداف عالمية، ريمونتادا تاريخية" تلك هي الحالة التى تلقت بها الجماهير الإسبانية خبر وقوع ريال مدريد في مواجهة برشلونة في الدور نصف النهائي فى بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويستعد ريال مدريد للبرسا بالفوز على جيرونا بسبعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، فيما يستعد برشلونة بريمونتادا حقيقة سداسية مقابل هدف في مبارة الإياب في حضرة ميسي الذي أستمر في مواصلة الهدايا لزملائه لتسجيل الأهداف حتى وقف الحظ بجانبه وكافأة بالهدف الآخير.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أن الجماهير ستكون على موعد مع 3 مباريات كلاسيكو في شهر واحد

الكلاسيكو الأول: سيكون الجميع على موعد في مباراة الذهاب أحد يومي 6 من شهر فبراير، وينتظر الجميع أجواء الكلاسيكو الحماسية والأهداف القاتلة ولكن ستحمل ذكرى سيئة لجماهير الميرنجي لعدم تواجد كريستيانو رونالد في صراع ميسي وتركه وحيدًا في كلاسيكو الأرض.

الكلاسيكو الثاني: سيتقابل ريال مدريد مع غريمة التقليدي برشلونة في بطولة الليجا يوم 3 من شهر مارس المقبل.

الكلاسيكو الثالث: سيجتمع من جديد الريال والبرسا في مواجهة حاسمة في إياب مباراة نصف النهائي أحد يومي 27 من الشهر ذاته، وستكون تلك المرة الأجواء مشتعلة نظرًا لأنها ستحدد من سيحجز مقعد له في النهائي لملاقة الفائز من مباراتي ريال بيتس وفالنسيا.

وكانت آخر مواجهة كلاسيكو في كأس الملك، في نهائي موسم 2013-2014، وفاز ريال مدريد بنتيجة (2-1)، بينما آخر مواجهة بشكل عام كانت في الليجا، خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، وفاز البارسا بنتيجة (5-1).