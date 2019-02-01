رياضة | شاهدها الآن.. كيف يمكنك متابعة مباراة قطر واليابان مجانا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهدها الآن.. كيف يمكنك متابعة مباراة قطر واليابان مجانا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم الآن إلى مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي قطر واليابان في نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019، مساء اليوم الجنعة والموافق 1 فبراير.

ويستضيف ملعب مدينة زايد الرياضية مباراة قطر واليابان في نهائي بطولة كأس آسيا وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة نهائي كأس أمم آسيا بين منتخبي اليابان وقطر مذاعة عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1 HD و beIN SPORTS MAX 2 HD، بالإضافة إلى قناتي الكأس إكسترا القطرية 1و2.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن مفاجئة لمشاهديها وهي إذاعة مباراة قطر واليابان في النهائي الآسيوي عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة.

وكان منتخب قطر قد تأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس أمم آسيا بعد مشوار طويل ومشرف في البطولة وتخطي عقبة الإمارات البلد المستضيف في مباراة نصف النهائي.

وتمكن منتخب اليابان من الصعود للمباراة النهائية بعد الفوز على إيران بثلاثية نظيفة في مباراة نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة نهائي كأس أمم آسيا 2019 بين منتخبي قطر واليابان عبر موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً وبدون تقطيع.

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