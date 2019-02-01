رياضة | لاعبو الزمالك يبرئون حازم إمام بعد واقعة مباراة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو الزمالك يبرئون حازم إمام بعد واقعة مباراة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برأ لاعبو فريق الزمالك زميلهم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بسبب ما حدث في مباراة مصر للمقاصة الأخيرة ببطولة الدوري وتعرضه للطرد.

وأكد لاعبو الزمالك للإدارة أن حازم لم يتعمد الخروج عن النص أو التجاوز ضد أي لاعب من المقاصة أو لاعبي الفريق الأبيض وما حدث كان مجرد نرفزة وعصبية فقط.

وكان الزمالك قد قرر توقيع غرامة مالية على اللاعب قدرها 100 ألف جنيه لكن لاعبو الفريق يحاولوا حل الأمر بشكل ودي ورفع العقوبة المالية.

ويواجه حازم إمام الإيقاف لفترة تزيد عن 4 مباريات في مسابقة الدوري خلال الفترة الحالية وهو ما يعرض الفريق لخسارة فنية أمام غياب التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق .