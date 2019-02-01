رياضة | سموحة ينفي طلب ضم نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة ينفي طلب ضم نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد فرج عامر أن اللاعب لم يكن ضمن حساباتهم من البداية ولم يدخلوا في باب المفاوضات معه ولم يرسلوا خطابًا للزمالك نهائيًا لطلب استعارة اللاعب.
وكان محمد إبراهيم قد أكد لإدارة الزمالك على إرسال سموحة عرض لإستعارته حتى نهاية الموسم ورغبتهم في ضمه حتى الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الشتوي.
وفشلت إعارة إبراهيم إلى الإسماعيلي بسبب عدم الاتفاق بينه وبين إدارة الزمالك على الجوانب المادية والخاصة بتمديد عقد إعارته للفريق مقابل رحيله.
الزمالك يخوض مرانه الأول في كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا
يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الرابعة عصر اليوم الجمعة مرانه الأول علي ملعب يوتيللي في كينيا الذي يبعد عن الفندق الذي تقيم فيه بعثة الفربق بستة كيلو مترات.
كانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية المقررة إقامتها يوم الأحد المقبل
أدى فريق الزمالك صلاه الجمعة في الطابق الأول من الفندق الذي يقيم به في كينيا، في تواجد سفير مصر وسفير تونس.
"جروس" يجدد بديل كهربا أمام النجوم
استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على الدفع بأحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق بدلًا من محمود عبدالمنعم كهربا في مواجهة النجوم ببطولة الدوري.
ويغيب كهربا عن المواجهة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في لقاء مصر للمقاصة الأخير ببطولة الدوري.
ويجهز جروس للدفع بزيزو في تلك المواجهة بعد انضمامه مؤخرًا إلى صفوف الفريق وفضل عدم التعجل وضمه لقائمة مباراة جورماهيا الكيني بالكونفدرالية لحين انسجامه بشكل أكبر من زملائه.
وكان الزمالك قد تعاقد مؤخرًا مع زيزو المحترف في الدوري البرتغالي لمد 3 مواسم ونصف موسم.