رياضة | مفاجأت في قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي الظهور الأول لرامي ربيعة ومحمود وحيد بعدما تم قيد الثنائي في الساعات الماضية بقائمة المارد الاحمر الإفريقية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى :شريف إكرامي ومحمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني وأيمن أشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط : حسام عاشور وهشام محمد، وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وأحمد حمودي ومحمد شريف وناصر ماهر.

والهجوم : صلاح محسن وجونيور أجايي.

واستبعد لاسارتي كلا من :- علي لطفي وأحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمد نجيب ورمضان صبحي وإسلام محارب ووليد أزارو ومروان محسن ووليد سليمان بسبب الإصابة، وحمدي فتحي لعدم الجاهزية