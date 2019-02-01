رياضة | عاجل.. برشلونة يصطدم بريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا

أقيم ظهر اليوم الجمعة قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين برشلونة وريال مدريد ، بينما سيواجه فريق فالنسيا نظيره ريال بيتيس.

ستقام مباريات الذهاب لنصف النهائي في 6 فبراير المقبل، بينما لقاءات الإياب ستقام يوم 27 من الشهر ذاته.

أزمة تمنع انضمام نجم باير ميونيخ لبرشلونة

رفض الكولومبي خيمس رودريغيز نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني الاستمرار في النادي البافاري والرحيل عنه في صيف 2019.

وكان خيمس انضم إلى صفوف نادي بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة من نادي ريال مدريد الإسباني ولمدة موسمين.

وقالت مجلة دون بالون الإسبانية أن برشلونة الإسباني، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع خيمس مقابل 50 مليون يورو، كما أن إرنستو فالفيردي مدرب البارسا والأرجنتيني ليونيل ميسي يرغبان في التعاقد مع خيمس لتدعيم الجانب الهجومي للنادي الكتالوني.

وتُوجد مشكلة تتعلق حول إمكانية رحيل خيمس لنادي برشلونة، حيث سيضع ريال مدريد شرط يمنعه من الانتقال للنادي الكتالوني لأنه مملوك من قبل الريال وهذا ما وضحه وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز.

وسيعود خيمس فقط للريال أو سيقوم النادي الملكي ببيعه إلى آرسنال الإنجليزي أو يوفنتوس الإيطالي أو نابولي الإيطالي.