انت الان تتابع تفاصيل خبر استعدادات حماسية في قطر للمباراة التاريخية أمام اليابان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 1 فبراير 2019 03:52 مساءً - ينتظر الجمهور القطري والكثير من مشجعي منتخب قطر حول العالم، انطلاق مباراته في نهائي كأس أمم آسيا مع نظيره الياباني، في أجواء يسودها التفاؤل بفوز العنابي، واستعدادات ضخمة في العاصمة الدوحة؛ من خلال تجهيز شاشات كبيرة في الشوارع العامة لعرض المباراة المنتظرة.

وستقام المباراة الختامية على ملعب "مدينة زايد" بدولة الإمارات، اليوم الجمعة، عند الساعة الرابعة بتوقيت قطر، بعد صعودها منتخبها للنهائي.

وانتزع "العنابي" بطاقة التأهل إلى النهائي القاري بعد الفوز الكاسح على الإمارات برباعية نظيفة في المربع الذهبي للبطولة، ليواجه المنتخب الياباني في نهائي النسخة الحالية للعرس الآسيوي.

وتزينت صحف قطر المحلية، الصادرة اليوم الجمعة، باللون العنابي والتأكيد على أهمية الحصول على الكأس.

ومن باب الدعم للمنتخب قام الفنان القطري علي عبد الستار بإعادة تسجيل الأغنية الرياضية الوطنية المعروفة في قطر (حيوا فريقي اللي حضر) بمشاركة نخبة من الفنانين، إضافة لإعادة تسجيل أغانٍ وطنية أخرى .

كما أعدت كثير من المؤسسات الحكومية والأهلية، في عشرات المناطق ومراكز التسوق، شاشات عملاقة لمتابعة نهائي آسيا.

وتضع هذا الشاشات العملاقة جماهير قطر في قلب هذا الحدث التاريخي بالنسبة لهم.

كما تبث قناة "بي إن سبورت" القطرية المباراة بثاً مجانياً؛ إضافة إلى 15 ساعة من البث قبل المباراة وبعدها.

وخلت مباريات كأس آسيا من أي مشجعين من قطر، إذ لم يصدر لأي منهم إذن دخول الإمارات؛ كأحد تداعيات الأزمة الخليجية.

وقبل انطلاق البطولة القارية، 5 يناير الجاري، منعت الإمارات 5 ممثلين لوسائل إعلام قطرية من دخول أراضيها لتغطية البطولة؛ بداعي "عدم حصولهم على تصريح مسبق".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فتح، الأربعاء الماضي، تحقيقاً حول الأحداث المؤسفة التي ارتكبتها جماهير الإمارات بحق لاعبي منتخب قطر، خلال مباراة الطرفين، التي أقيمت على استاد "محمد بن زايد"، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية.

ورشقت جماهير الإمارات لاعبي "العنابي" بالأحذية وقارورات المياه، عقب كل احتفال لهم بهدف من الأهداف الأربعة التي سجلوها في شباك "الأبيض"، ليحجزوا في ختام تلك المباراة بطاقة العبور إلى نهائي كأس آسيا عن جدارة واستحقاق كاملين.

ويقاتل لاعبو المنتخب القطري في أبوظبي، في ظل حصار بلادهم من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، منذ يونيو 2017؛ بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.