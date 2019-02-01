شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاده.. هل يجمع "هنيدي" بين الفن والكرة برفقة نجوم المستطيل الأخضر؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365- رسم طريق نجاحه بحروف من الاجتهاد والتعب والاصرار، حتى كون مدرسة خاصة به في عالم الفن والكوميديا، بطل قصتنا اليوم، هو أحد أكبر فناني الكوميديا في مصر والوطن العربي، فتحفظ الجماهير أدواره وإفيهاته عن ظهر قلب، ولن تكل وتمل عند مشاهدته أكثر من مرة.

فهو صاحب صاحبه، وطالب الجامعة الأمريكية، ومعلم الأجيال، والمذيع المجتهد، هو محمد هنيدي، الذي تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاده.

فيعد هنيدي شمس أشرقت في عالم الفن، ليس فقط لبراعته في الكوميديا ووجهه المألوف للمصريين وإفيهاته الضاحكة، إنما أيضًا لتواضعه واتصاله الدائم بجماهيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي جعلته واحدا منهم، فهو محفور بقلب كل كبير وصغير، بأدواره التي يقدمها فدخل قلوب الصغار عن طريق أدواره الممتعة في"شركة المرعوبين المحدودة، وتيمون وبومبا".

ولا تكمن براعته فقط في عالم الفن والسينما، إنما هو أيضًا حريف في عالم الساحرة المستديرة، فيعشقها عشق أب لأطفاله، وحبيب لمعشوقته، ويظهر ذلك خلال تفاعله الكبير مع نجومها على "السوشيال ميديا".

فينتمي "هنيدي" لعشاق الفارس الأبيض نادي الزمالك، كما يعشق فريق برشلونة الإسباني، وشغفه الكبير بالفرعون المصري محمد صلاح، وصديق شخصي لعدة نجوم بالساحرة المستدير أمثال "محمد أبو تريكة، وصلاح، وغيرهم".

ومع تألق "هنيدي" في مجالي الفن وكرة القدم، وصداقته بالعديد من نجوم المستطيل الأخضر، فمن الممكن أن نشاهده يقدم عملًا سينمائيًا يلعب فيه دور لاعب كرة قدم، ويشاركه بعضًا من نجومها؟، وخاصة بعدما طالبه ملك إنجلترا بإطلاق جزء ثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ومع تغير الزمن والأحداث بين الجزئين فهل من الممكن أن نشاهد صلاح وهنيدي في عملًا واحدًا؟