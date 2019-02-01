شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أسيا يصل إلى أرض ملعب"مدينة زايد الرياضية"استعدادًا لتتويج الفائز والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- وصل كأس آسيا إلى ملعب "مدينة زايد الرياضية" الذي يستضيف المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي اليابان وقطر في الرابعة عصر اليوم ضمن نهائي النسخة الـ17 من المسابقة.

ومن المتوقع أن يدفع الإسباني فيليكس سانشيز بتشكيل العنابي كل من :

حراسة المرمى: سعد الشيب

الدفاع : بيدرو ميجيل، سالم الهاجرى، بوعلام خوخى، طارق سلمان، عبدالكريم حسن.

خط الوسط : كريم بوضياف، حسن الهيدوس، عبدالعزيز حاتم .

وفى الهجوم : أكرم عفيف، المعز على.

بينما من المنتظر أن يدفع هاجيمى مورياسو المدير الفني للمنتخب الياباني بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: جوندا

خط الدفاع: يوتو ناجاتومو- مايا يوشيدا – تومياسو - ساكاى

خط الوسط : ريتسو دوان- وأتارو إندو- جينكى هاراجوشى

الهجوم: يويا أوساكو- مينامينو.