انت الان تتابع مساعدة كوتينيو وعودة نيمار.. لويس سواريز يتحدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحدث القناص الأوروجواياني لويس سواريز، في حواره مع موندو ديبورتيفو، عن تحقيق الثلاثية التاريخية، وأمنيته بتجنب المفاجآت في دوري الأبطال، ومساعدة زميله فيليب كوتينيو

كشف لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن بعض كواليس مباراة فريقه أمام إشبيلية، التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 6-1، الأربعاء الماضي، على ملعب الكامب نو في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وقال سواريز في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو، اليوم الجمعة: "الأجواء كانت مميزة بعد الفوز أمام إشبيلية، كنا سعداء بطريقة الفوز على الفريق الأندلسي، ومباراة إشبيلية التي خسرنا فيها بثنائية، تختلف تمامًا عن السقوط أمام باريس سان جيرمان برباعية دون رد في دوري الأبطال، وكان يجب تعويض الخسارة في المباراتين، لكن نهتم بدوري أبطال أوروبا أكثر من كأس ملك إسبانيا".

وأوضح لويس سواريز: "برشلونة أفضل فريق في العالم، يجب علينا الفوز كل 3 أيام، وقد ظهر في مباراة الأربعاء أمام إشبيلية، أننا نريد القتال من أجل الفوز بكل شيء وتحقيق الثلاثية التاريخية، وبلغنا نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ونتصدر جدول ترتيب الليجا بفارق جيد حتى الآن، ونتمنى تجنب المفاجآت في دوري الأبطال، والفوز

وأوضح لويس سواريز: "برشلونة أفضل فريق في العالم، يجب علينا الفوز كل 3 أيام، وقد ظهر في مباراة الأربعاء أمام إشبيلية، أننا نريد القتال من أجل الفوز بكل شيء وتحقيق الثلاثية التاريخية، وبلغنا نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ونتصدر جدول ترتيب الليجا بفارق جيد حتى الآن، ونتمنى تجنب المفاجآت في دوري الأبطال، والفوز بالألقاب يتطلب التغلب على جميع المنافسين، لا نخشى مواجهة ريال مدريد في المربع الذهبي لكأس الملك". وحول مساعدة زميله الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، قال سواريز: "أحاول مساعدة فيليب كوتينيو بشتى الطرق، مثلما فعل ليونيل ميسي عندما ترك له تسديد ركلة الجزاء أمام إشبيلية، ويجب على فيليب كوتينيو التعايش مع الانتقادات ومواصلة التطور والتحسن، لأنه يلعب مع برشلونة". وفيما يخص إصابته، علق مهاجم برشلونة: "لدي بعض الآلام في ركبتي، لكن لدي ثقة كاملة في أطباء النادي، لذلك ألعب بهدوء واسترخاء، لن أخضع لأي عملية جراحية، ولا أريد مناقشة ذلك". كما تحدث الأوروجواياني عن بحث برشلونة عن مهاجم جديد، قائلا: "أتفهم بحث النادي الكتالوني عن مهاجم جديد، أرحب بذلك وسأحاول مساعدته حال قدومه، لأن برشلونة أعطاني الكثير من الأشياء". وأكد لويس سواريز، رغبته في الاستمرار لفترة طويلة مع النادي الكتالوني، قائلا: "سعيد للغاية في برشلونة، أريد البقاء هنا لكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ونشعر بالسعادة والراحة مع المدرب إرنستو فالفيردي، اللاعبون يثقون فيه وهو يستمتع معنا، نحن سعداء بطريقة إدارته للفريق، هو في وضع صعب لأنه ليس من السهل التعايش مع عدد كبير من النجوم". وعن زميله بالفريق الدولي الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر، أوضح سواريز: "سيكون من الرائع توقيعه على عقد جديد، لأنه قيمة فنية كبيرة بالنسبة لنا". وتحدث الأوروجواياني عن الجوهرة الهولندية، فرينكي دي يونج، قائلا: "فرينكي دي يونج، الذي سينضم لنا في الصيف المقبل، لاعب عظيم ويتمتع بموهبة مميزة، سعيد بقدومه إلى برشلونة، أما زميله ماتياس دي ليخت فيجب عليه مواصلة التعلم في أياكس ثم يتخذ القرار المناسب". وعن ماكسي جوميز، مهاجم سيلتا فيجو، علق لويس سواريز: "هو لاعب مميز وطموح، لقد تحسن كثيرًا منذ انتقاله إلى الليجا، تحدثت معه ونقلت له بعض الخبرات، لكن يجب عليه ألا يغير من طريقة لعبه". ونوه مهاجم برشلونة: "ما أعلمه عن ليون الفرنسي، منافس برشلونة في ثمن نهائي دوري الأبطال، أنه يلعب بطريقة 3-5-2، من الممكن أن نتحدث مع نيمار نجم باريس سان جيرمان، ليخبرنا عن نقاط ضعف وقوة المنافس". واختتم لويس سواريز، حديثه بالتعليق على إصابة زميله السابق بالفريق، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قائلا: "أساند نيمار لأن إصابته كبيرة للغاية، سأكون سعيدًا حال عودته من جديد لصفوف برشلونة في الصيف المقبل". كان برشلونة قد سحق ضيفه إشبيلية بنتيجة (6-1)، مساء أمس الأربعاء، وسجل الأهداف للبرسا كوتينيو، في الدقيقتين 13 و53، وراكيتيتش في الدقيقة 31، وروبيرتو في الدقيقة 54، وسواريز في الدقيقة 89، وميسي في الدقيقة 92، بينما سجل أرانا هدف إشبيلية في الدقيقة 67، وبهذا الانتصار حسم برشلونة تأهله، معوضا الهزيمة في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، وستُقام قرعة الدور نصف النهائي، اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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