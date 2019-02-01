الان تتابع صورة صلاح وبوغبا تثير غضب أنصار “الشياطين الحمر”.. والسبب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

تلقى مهاجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، ردود أفعال قاسية بعد نشر صورة تجمعه بنجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وظهر خلالها يعانق الفرعون المصري وعلق عليها “التآمر مع ملك مصر”.

ورغم إعجاب عدد من المتابعين بالصورة بأنها مثال على الروح الرياضية التي يجب أن يتسم بها اللاعبون، إلا أن عدد كبير من أنصار “الشياطين الحمر”، حث لاعب الفريق بوغبا على حذف صورته مع صلاح من حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكر موقع “مانشستر إيفنينغ نيوز” الإنجليزي، وعبرت جماهير مانشستر يونايتد عن غضبها بسبب علاقة الصداقة التي تربطه بـ”منافسه الشرس”، على حد وصفها.

وقال أحدهم: “ليس من المعقول أن تلتقط صورة مع منافسك في الملعب”، فيما وصف آخر صلاح بـ”العدو”، الذي لا يجب أن تقترب منه.

ويحتل ليفربول، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 24 جولة برصيد 61 نقطة، بينما يتراجع ترتيب مانشستر يونايتد إلى المركز السادس برصيد 45 نقطة.