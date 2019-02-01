شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة للثنائي عمرو جمال وباسم على في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد سباستيان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتسديد على المرمى شارك بها ثنائي الفريق عمرو جمال وباسم على.

ويختتم الأهلي استعداداته صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة بطل تنزانيا.