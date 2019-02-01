برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا

أجريت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، عصر اليوم، الجمعة، وأسفرت عن مواجهة من مثيرة بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة.

وسيلتقي فالنسيا و ريال بيتيس في نفس الدور، في مواجهة متكافئة بين الطرفين.

وتقام مباراتا الذهاب لنصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، فيما تُلعب مباراتا الإياب يوم 27 فبراير/ شباط، حيث يوجد 20 يوما بين المباراتين نظرا لمباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وسيُكون عشاق الكرة على موعد مع وجبة كروية دسمة، حيث سيُقام مباراتان كلاسيكو خلال 4 أيام، وهما لقاء الإياب لنصف نهائي الكأس، ثم مواجهة الدور الثاني في الليجا يوم 2 مارس المقبل.