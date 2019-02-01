الأهلي يخطر اتحاد الكرة رسميًا برفضه القاطع المساس بجدول الدورى

أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة صباح اليوم يخطره بأن النادى يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته فى بطولة الدورى، وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل، وأنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التى تم الإعلان عنها حتى 30 مارس المقبل، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أى منافس آخر فى موعد المباراة التى تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة، وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

وذكر النادى فى خطابه لاتحاد الكرة أنه التزم الصمت كثيرًا طوال الفترة الماضية حيال الكلام الذى تردد فى وسائل الإعلام للضغط من جانب البعض لتغيير مواعيد بعض المباريات، وأن هذا الصمت كان بدوافع المصلحة العامة والحرص على نجاح المسابقة التى يراها الاستعداد الأمثل لعناصر المنتخب القومى قبل خوض البطولة الأفريقية التى ستقام فى ضيافة مصر يونيو المقبل، كما أن النادى الأهلي تحمل الكثير من جراء ضغط مبارياته وخسر جهود العديد من لاعبيه للإصابة في وقت قصير، رغم أنه كان يقوم بمهمته الوطنية التى يتشرف بها دومًا وهي تمثيل الكرة المصرية في أكبر بطولة قارية.

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