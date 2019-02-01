شكرا لقرائتكم ريال مدريد يواجه برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة الدور نصف النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا التي أقيمت اليوم الجمعة عن وقوع ريال مدريد في مواجهة برشلونة وفالنسيا مع ريال بيتيس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 6 فبراير المقبل على ملعب كامب نو، بينما الإياب يوم 27 من الشهر ذاته في سانتياجو برنابيو.



كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

وكان ريال مدريد حجز مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس اسبانيا بعد فوزه على جيرونا بنتيجة 3 – 1 في مباراة "إياب" الدور ربع النهائي التي جمعتهما مساء أمس ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 7 – 3.

أما برشلونة فحقق ريمونتادا تاريخية جديدة بعدما حقق فوزاً عريضاً على إشبيلية بنتيجة 6 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور ربع النهائى بمسابقة كأس إسبانيا.

وحقق برشلونة ريمونتادا جديدة بعدما حول تأخره بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب، التى أٌقيمت الأسبوع الماضى على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل إشبيلية، إلى فوز تاريخى بنتيجة 6 – 1 فى مباراة الإياب، ليتفوق الفريق الكتالونى فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 6 – 3.

وسجل الأهداف لنادى برشلونة كوتينيو فى الدقيقتين 13 و53، وراكيتيتش فى الدقيقة 31، وروبيرتو فى الدقيقة 54، وسواريز فى الدقيقة 89، وميسي فى الدقيقة 92، بينما سجل أرانا هدف إشبيلية فى الدقيقة 67.

في حين تفوق ريال بيتيس على اسبانيول وفالنسيا على خيتافي ضمن منافسات الدور ربع النهائي.