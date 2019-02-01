شكرا لقرائتكم اليابان ضد قطر.. لمن الكأس اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل كأس أسيا إلى ملعب "مدينة زايد الرياضية" الذي يستضيف المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي اليابان وقطر في الرابعة عصر اليوم في نهائي النسخة الـ 17 من المسابقة.

وصعد منتخب اليابان لنهائى كأس أسيا بعد الفوز الذي تحقق على إيران بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما تغلب منتخب قطر على الإمارات برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "محمد بن زايد" في مفاجأة من العيار الثقيل.

منتخب اليابان يخوض النهائي الخامس في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس اسيا وسبق وأن توج باللقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، وتمكن من تحقيق 6 انتصارات طوال مشواره في النسخة الحالية من المسابقة.

أما منتخب قطر الذي حقق 6 إنتصارات أيضاً طوال مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس اسيا فيخوض المباراة النهائية للمرة الاولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة القارية.

تعد هذه المواجهة الخامسة التي تجمع بين منتخبي قطر واليابان في بطولة كأس اسيا، حيث فازت قطر 3-صفر في 1988، ثم تعادلا 1-1 في 2000 و2007، لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين وفازت 3-2 في ربع نهائي 2011 قبل تتويجها.