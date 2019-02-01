شكرا لقرائتكم بسبب فرجاني والنقاز.. سفير تونس يدعم الزمالك في كينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حاتم الاندلسي سفير تونس فى كينيا على التواجد فى فندق إقامة بعثة الزمالك بنيروبى للاطمئنان على الثنائى التونسى فرجانى ساسى حمدى النقاز لاعبى الابيض المتواجدين مع الفريق لمواجهة جورماهيا بعد غد الأحد بالكونفيدرالية الافريقية. وعقد الاندلسى جلسة مع فرجانى ساسى اطمئن خلالها عليه بينما غاب حمدى النقاز بسبب نومه وأكد توفير كافة الإمكانيات للاعبين وبعثة الزمالك ودعمه فى مواجهة جورماهيا. وأكد السفير التونسى انه يحرص على لقاء كافة البعثات العربية التى تتواجد فى كينيا ويتابع اى فريق او بعثة تونسية .

سفير تونس يزور بعثة الزمالك في كينيا



سفير تونس يزور بعثة الزمالك في كينيا



سفير تونس يزور بعثة الزمالك في كينيا

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