شكرا لقرائتكم سيسيه مديرا فنيا للسنغال حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، تجديد عقد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال حتى عام 2021. ونجح أليو سيسيه في قيادة منتخب السنغال للصعود إلى بطولة كأس العالم التي أقيمت الصيف الماضي في روسيا كما قاد منتخب "أسود التيرانجا" للصعود إلى النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

ولم يتذوق منتخب السنغال مرارة الهزيمة في 5 مباريات خاضها بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. جدير بالذكر أن أليو سيسيه خسر سباق الحصول على جائزة أفضل مدرب فى افريقيا لعام 2018 من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" لصالح هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب.

كانت هذه تفاصيل خبر سيسيه مديرا فنيا للسنغال حتى 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.