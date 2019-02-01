ساوبر يصبح ألفا روميو رايسينغ

اسماء السيد - أعلن فريق ساوبر السويسري المشارك في سباقات الفورمولا واحد الجمعة في بيان أن اسمه الجديد أصبح "ألفا روميو رايسينغ"، عشية انطلاق بطولة العالم للموسم الجديد 2019.

وكانت الماركة الإيطالية التي تشكل جزءا من مجموعة فيات على غرار فيراري، أصبحت في 2018 الراعي الرسمي لساوبر الذي كان يطلق عليه اسم "ألفا روميو ساوبر أف 1 تيم"، في اطار "اتفاق فني وتجاري لسنوات عديدة".

وأوضح البيان "لقد تم تمديد أجل التعاون، وستبقى ملكية وإدارة فريق ساوبر على حالهما دونما تغيير وتتمتعان باستقلالية تامة".

وسمحت الشراكة بين ألفا روميو وفيراري التي ستزود ساوبر بمحركها لهذا العام، بصعود الفريق الى المركز الثامن في ترتيب تصنيف الصانعين العام الماضي.

وسيشارك الفريق الجديد بسائقين يثيرا الاهتمام هما الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن، بطل العالم في 2007، والإيطالي المبتدىء أنطونيو جوفيناتزي.

وكان فريق الفا روميو الذي انسحب كليا من الفورمولا واحد بعد العام 1987، أول من احرز لقب السائقين في تاريخ بطولة العالم، ولمرتين متتاليتين مع الايطالي جوزيبي فارينا (1950) والأرجنتيني خوان مانويل فانجيو (1951).