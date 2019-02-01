سوبر كورة.. الانتقالات .. كابوس شيكابالا الذي لا ينتهي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمكن أن نتصور فترة انتقالات لنجوم الكرة المصرية دون أن يكون بطلها النجم الدولي محمود عبد الرازق شيكابالا، فلابد أن تصنع أزماته مع الأندية الصخب في فترة الانتقالات، ويضع رقبته على سيف اغلاق باب القيد وينتظر المصير المجهول.

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