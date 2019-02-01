شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار ملوى يؤهل الزمالك إلى دور ال16 فى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تأهل فريق الزمالك لكرة اليد إلى دور ال 16 بكأس مصر للموسم المحلى 2018 /2019 بعد اعتذار ملوى .
ومن جانبه أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد ان اعتذار ملوى جاء بسبب الأزمة المالية التى يمر بها النادى و منعته عن الحضور إلى القاهرة .
كان فريق الأهلى فاز على اتحاد الشرطة بنتيجة 31 /18 أمس الخميس فى نفس الدور .
ومن المقرر أن تقام منافسات دور ال 16 يوم 4 مارس القادم بمباريات مهمة أبرزها، سموحة مع الطيران و سبورتنج مع الزمالك و الأهلى مع الحوار و مدينة نصر مع طلائع الجيش .
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