شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار ملوى يؤهل الزمالك إلى دور ال16 فى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأهل فريق الزمالك لكرة اليد إلى دور ال 16 بكأس مصر للموسم المحلى 2018 /2019 بعد اعتذار ملوى .

ومن جانبه أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد ان اعتذار ملوى جاء بسبب الأزمة المالية التى يمر بها النادى و منعته عن الحضور إلى القاهرة .

كان فريق الأهلى فاز على اتحاد الشرطة بنتيجة 31 /18 أمس الخميس فى نفس الدور .

ومن المقرر أن تقام منافسات دور ال 16 يوم 4 مارس القادم بمباريات مهمة أبرزها، سموحة مع الطيران و سبورتنج مع الزمالك و الأهلى مع الحوار و مدينة نصر مع طلائع الجيش .