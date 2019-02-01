شكرا لقرائتكم خبر عن قيد مفتوح للاعبين فى الموسم الجديد بسبب كثرة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة ، لجعل القيد فى الموسم المقبل 2019 – 2020 ، مفتوحا للأندية بدلاً من التقيد بعدد معين. ويهدف مجلس الجبلاية إلى تطبيق القائمة المفتوحة فى الموسم المقبل بسبب وجود أكثر من بطولة ستشارك بها الأندية مثل الدورى والبطولة الأفريقية و العربية وكأس مصر والسوبر المصري . من المقرر أن يتم وضع جدول للدورى الجديد من بداية الموسم حتى نهايته على ألا يتم تأجيل أى مباراة لأى فريق يشارك فى أكثر من بطولة.

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