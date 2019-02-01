شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: لعبنا 35 مباراة هذا الموسم.. فماذا عن الآخرين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النادى الأهلي أنه خاض 35 مباراة هذا الموسم فى البطولات المختلفة، وهو عدد كبير من المباريات لم يلعبه أى فريق مصرى هذا الموسم، ونشر النادى عبر موقعه الرسمى بياناً توضيحياً لمباريات الفريق هذا الموسم مقارنة بالمباريات التى خاضتها باقى الفرق.

وقال الموقع الرسمى للأهلي، بينما يعيش الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى معاناة كبيرة نتيجة لعب مباراة كل ثلاثة أيام، ويخسر جهود العديد من لاعبيه للإصابة بسبب ضغط المباريات، يخرج علينا البعض باتهام واضح بأن الأهلي يحصل على مجاملات من اتحاد الكرة، وحتى لا يختلط الحابل بالنابل، نستعرض بالورقة والقلم مباريات النادى الأهلي هذا الموسم 2018-2019 فى مقارنة مع منافسيه.

الأرقام تؤكد أن النادى الأهلي ومنذ بداية الموسم وحتى تاريخه لعب 35 مباراة فى البطولات المختلفة، مقابل 29 مباراة للزمالك، و21 مباراة لبيراميدز، على الوجه التالى:

مباريات النادى الأهلي 35 مباراة:

ـ 16مباراة فى بطولة الدورى العام .

ـ مباراة واحدة فى بطولة كأس مصر.

ـ 14 مباراة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا منها 10 مباريات فى نسخة 2018 و4 مباريات فى النسخة الحالية 2019.

ـ 4 مباريات في بطولة زايد للأندية العربية.

تفاصيل مباريات الأهلي:

ـ 14 مباراة في القاهرة .

ـ 11 مباراة في برج العرب .

ـ مباراة واحدة في السويس .

9 مباريات خارج مصر:

ـ مباراتان في تونس.

ـ مباراتان في الجزائر.

ـ مباراة واحدة في غينيا .

ـ مباراة واحدة في بوتسوانا .

ـ مباراة واحدة في إثيوبيا.

ـ مباراة واحدة في لبنان.

ـ مباراة واحدة فى الإمارات.

مباريات نادى الزمالك 29 مباراة:

ـ 18 مباراة فى بطولة الدوري العام.

ـ مباراة واحدة في بطولة كأس مصر.

ـ 4 مباريات بطولة زايد للأندية العربية.

ـ 4 مباريات فى بطولة كأس الكونفيدرالية.

ـ مباراة واحدة فى بطولة كأس السوبر المصرى السعودى.

تفاصيل مباريات الزمالك:

ـ 20 مباراة في القاهرة .

ـ 4 مباريات في برج العرب .

ـ مباراة واحدة في السويس .

أربع مباريات خارج مصر:

ـ مباراة واحدة في الكويت.

ـ مباراة واحدة في تشاد.

ـ مباراة واحدة في المغرب.

ـ مباراة واحدة في السعودية.

مباريات نادي بيراميدز 21 مباراة:

ـ 20 مباراة في بطولة الدوري العام.

ـ مباراة واحدة في بطولة كأس مصر.

تفاصيل مباريات بيراميدز:

ـ 18 مباراة في القاهرة.

ـ مباراتان في الإسماعيلية.

ـ مباراة واحدة في برج العرب.