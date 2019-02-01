شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: برشلونة أفضل فريق فى العالم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - عبر الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن سعاداته بأداء فريقه ودعم المشجعين لهم فى مباراة أشبيليه والتى إنتهت بفوز برشلونه بنتيجة (6-1)، والتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما كان الفريق مهزومًا بثنائية نظيفة في الذهاب.

وقال سواريز في مقابلة صحفية مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وقال: "سعداء جدًا بالأداء في هذه المباراة، ودعم المشجعين، نعلم أنه يمكننا أن نعيش ليلة أخرى لا تنسى".

وبشأن الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان من قبل في دوري الأبطال أشار أن: "الأمر مختلف، أمام إشبيلية في كأس الملك وهناك فرصة للفوز بالنظر للنتيجة، أمام باريس أهمية دوري الأبطال مختلفة وكنا خسرنا 4-0 في الذهاب".

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وأضاف سواريز: "من الواضح أننا في برشلونة في أفضل فريق في العالم، سنقاتل من أجل الثلاثية، هذا إلتزام برشلونة دائمًا، نحن بصدارة الدوري بالفعل وبنصف نهائي كأس الملك و بدوري الأبطال نملك الحظوظ كاملة مع الخبرة لعدم تكرار الأخطاء، وأظهرنا ذلك أمام إشبيلية".

وبالحديث عن إمكانية مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك أو كونه يفضل مواجهتم بالنهائي، أجاب سواريز بثقة قال: "للفوز بالبطولة عليك اجتياز جميع المنافسين، لا أهتم سواء واجهناهم بنصف النهائي أو النهائي، نرحب بهم أيًا كان، ونريد أن نكون البطل".

وسيخوض برشلونة لقاء الذهاب ضد ليون خارج قواعده في 19 من شهر فبراير الجاري، بينما سيقام لقاء العودة على ملعب الكامب نو في 13 من شهر مارس القادم، ويسعى الفريق للفوز باللقب هذا الموسم بعد أن احتكره غريمه التقليدي ريال مدريد في المواسم الثلاث الماضية