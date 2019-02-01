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لاسارتى يعقد مؤتمراً صحفياً الليلة للحديث عن مواجهة الأهلى وسيمبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى  مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني، التي ستجمعهما على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية والمقرر اقامتها غداً السبت، وتأتى ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي للمباراة بحضور مارتن لاسارتي وقائد الأهلي، في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، على أن يليه المؤتمر الصحفي للمدير الفني لسيمبا التنزاني، ويخوض الفريق التنزاني مرانه الرئيسي على ستاد الجيش ببرج العرب في نفس موعد المباراة وهو التاسعة مساءا طبقا للوائح البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني مساء السبت المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال أفريقيا.

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