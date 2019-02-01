رياضة | ريال مدريد يقدم عرضا خياليا لضم مهاجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقدم عرضا خياليا لضم مهاجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في الحصول علي خدمات اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا صن"، إلى أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد سوف يتدخل لإنهاء صفقة راشفورد بشكل رسمي خلال الأشهر القادمة.

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ويجهز مسئولو الفريق الأبيض عرضا خياليا، من أجل ضم المهاجم الإنجليزي الشاب، حيث سيقدم عرضا بقيمة 100 مليون يورو.

يذكر أن ماركوس راشفورد يقدم مباريات مميزة مع ناديه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة بعد تولي سولشاير مهمة تدريب مانشستر يونايتد.